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哈萨克斯坦与阿曼有意进一步扩大双边贸易规模

2023 年 1月 30 日 星期一 , 13:36
哈萨克斯坦与阿曼有意进一步扩大双边贸易规模

哈通社/阿斯塔纳/1月30日--据inbusiness.kz网站报道，哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司驻波斯湾阿拉伯国家代表库尔曼哈里·阿曼阔索日前在马斯喀特与多家投资企业高管进行一系列会谈。

对阿曼进行访问期间，库尔曼哈里·阿曼阔索夫会见了阿曼投资者协会负责人艾哈迈德·阿尔·哈提。双方就深化双边关系、加强投资合作问题进行讨论。双方建议组织相关企业代表定期举行线上/线下交流活动。

访问期间，库尔曼哈里·阿曼阔索夫与Suhail Bahwan Group、MB Holding Barwani、Zubair Corporation等大型投资企业管理层举行一系列会晤，讨论了农业、矿业冶金、卫生、教育等领域合作前景。

哈方代表同各方就进一步推进双边投资合作达成广泛共识。

报道称，2022 年前八个月，两国贸易额达560万美元（出口42.03万美元，进口520万美元）。

来自央行的数据显示，2005年至2021年，阿曼对哈直接投资总流量达2.534亿美元。就对哈直接投资规模而言，阿曼在波斯湾地区阿拉伯国家中排名第二。

【编译：阿遥】


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