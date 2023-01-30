迪玛希希望通过艺术创作表达反战理念

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 – 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希库达依别尔艮日前在印度出席活动时表示，于他而言，一个人的民族、国家出身并不重要，所有人都是神的子嗣。

据悉，在印度举行的一场与歌迷进行的互动活动期间，一位在场的歌迷向迪玛希提问称：

- 您是否相信，您可以通过歌声向人们传达某种理念？

对于这个问题，迪玛希这样回答道：

- 距今三年前，也就是25岁时，我创作了名为《同一片天空下》的作品。创作这个项目，正是因为看到世界各地的战火后，希望通过自己的作品表达我的感受。我们应该向世界展示出，相互之间如何相互尊重、如何相互的爱戴。记者们常常会问我，我关于战争的观点。对我而言，没有哪个民族是邪恶的。一个人，不管他是哈萨克人，是印度人，是美国人，是中国人，是乌克兰人，是法国人，是乌兹别克人，是吉尔吉斯人，亦或者是俄罗斯人，在我看来都是一样的，这不是一个最重要的身份。我们所有人，都是同一个神灵的子嗣。这就是我在25岁时选择创作这个项目的原因。

活动中，与会人士们还向歌手问道，他的创作灵感从何而来。迪玛希表示，这是一个很神秘的感受。

他说：

- 这个世界的一切都来自造物主的创造。我们的创意和才华，也是如此。在我的创作中，自己的灵感从何而来，我至今其实也说不清楚。如果我信誓旦旦的跟你们说，我在某个时刻、以某个心情时，就会迸发灵感，那绝对是在骗人。这很神秘，我自己也不懂。

根据此前报道，哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达依别尔艮正在印度孟买出席上海合作组织国家电影节。

本届上合组织国家电影节于1月27日至1月30日在孟买举行。来自乌兹别克斯坦、土耳其、哈萨克斯坦、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度、中国、俄罗斯、阿塞拜疆、缅甸、亚美尼亚、斯里兰卡的文艺界人士参加了此次活动

据悉，本届电影节期间，将放映上合组织各成员国57部精彩影片。迪玛希将代表哈萨克斯坦全程参加电影节评审委员会工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】