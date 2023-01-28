政府总理主持召开奇姆肯特发展问题专题会议

哈通社/阿斯塔纳/1月28日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫27日主持召开奇姆肯特发展问题专题会议，研究讨论新的工业设施投入使用、道路及住房公用事业基础设施现代化、社会机构重建等问题。

会上，奇姆肯特市市长穆拉特•埃铁诺夫、工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫、教育部第一副部长硕勒潘·卡林诺娃以及国家经济部副部长鲍尔詹·沃马尔别科夫、能源部副部长阿塞特•马哈沃夫和卫生部副部长詹多斯·布尔科特巴耶夫就当前各部门指数及采取的针对性措施作了介绍。

政府总理在听取各讨论意见后指出，政府已着手实施国家元首竞选纲要所提出的大规模改革。

-竞选纲要强调了提升公民生活质量和人民福祉。为实现这些目标，政府制定了具体行动计划。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他指出，奇姆肯特市政府应将工程基础设施，即供热、供电、供气、供水网络的现代化作为优先方向。

政府总理对奇姆肯特市城市建设高速度发展给予正面评价。他指出，仅在过去两年，就有总面积超过200万平方米的各类住房竣工并投用。他同时强调，在此背景下，城市交通网络负荷正在增加，这迫切需要大幅提升维正在进行的修工程质量，社会基础设施也是如此，与此同时，要加紧学校、医院等公共设施项目落地。

-未来三年，全市计划新建学校54所，可容纳6.8万名学生。这将有助于彻底解决奇姆肯特市三班制学校问题。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

谈到经济问题时，阿里汗·斯马伊洛夫强调，市政府需要继续系统地开展经济多元化和进口替代工作。重点应放在制造业上。他强调了提高效率和扩大现有工业园区规模，以及开设新生产基地的重要性。

-总的来说，奇姆肯特市2022-2026年投资组合共包括283个项目，其总投资额将达2万亿坚戈。市政府应确保已立项项目按时启动并高质量做好计划项目论证工作。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

此外，政府总理强调，要继续开展系统性工作，遏制重要民生食品价格上涨。这应包括运用通用市场机制，发挥地方中介链清查委员会的作用，以及大力发展农业部门。

【编译：阿遥】