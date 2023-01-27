文体部副部长：或将允许农户建造魅力营地

哈通社/布拉拜/1月27日--哈萨克斯坦文化和体育部副部长叶尔詹·叶尔肯巴耶夫27日在旅游发展委员会巡回会议上介绍了哈萨克斯坦营地旅游（魅力营地）发展方向。

-农村地区发展营地旅游和民宿产业受制于法律限制。据统计，全国各地农户和农牧场总数约为21.9万家。鉴于此，我们建议允许农户在占地不超过农业用地10%的前提下，打造发展民宿和魅力营地，以便为游客提供优质服务。-叶尔詹·叶尔肯巴耶夫说。

据他介绍，如果1%的农户和农牧场从事民俗露营行业，并雇用至少2人，则每年可提供6600个就业岗位。

他表示，去年，全国8个州市（阿拉木图、阿克莫拉、阿克托别、曼格斯套、巴甫洛达尔、突厥斯坦州和阿拉木图、奇姆肯特市）建造了28处露营地。在不久的将来，像这样的露营地将陆续出现在阿勒腾耶米勒国家自然公园和卡尔卡拉勒县境内。此外，计划在北哈州、江布尔州，阿克托别州等地建造类似设施。

-我们可以借鉴国际经验，例如，农业观光在法国、德国、奥地利、阿根廷和白俄罗斯大受欢迎。-叶尔詹·叶尔肯巴耶夫说。

【编译：阿遥】