哈驻蒙大使会见蒙古国副外长

哈通社/阿斯塔纳/1月27日--据外交部消息，哈萨克斯坦驻蒙古国大使哈毕特·霍伊什巴耶夫25日同蒙古国外交部副部长阿玛尔图布辛·贡布索恩。

双方讨论了哈蒙两国关系当前议程，审议了2023年双边高层来往时间表。双方还就两国互动合作前景交换了意见。

双方一致认为，两国合作巨大潜力远未得到充分利用。双方指出，发展和扩大双边经贸关系，有效利用两国投资和工业潜力，积极开展农业畜牧业合作，需要两国各界共同努力。

双方一致认为，为扩大投资合作，促进两国工商界往来，同时考虑到两国经济逐步发展和投资环境不断变化， 1994年签署的保护和促进投资双边协议必须得到更新。

双方同意哈蒙政府间经贸、科技、文化人文合作委员会下次会议于于2023年 3月举行。

在讨论国际事务中双边合作问题时，双方满意地注意到，在亚信会议、国际原子能机构、内陆发展中国家国际智囊团等多边合作机制框架下，两国已建立形成密切交往和相互支持的传统。

会谈中，霍伊什巴耶夫介绍了哈萨克斯坦正在推行的大规模政治改革计划。阿玛尔图布辛则向我驻蒙大使绍了蒙古国目前正在进行的民主进程的主要特点。

会谈还涉及到了两国外交部之间合作的具体问题。

【编译：阿遥】