托卡耶夫总统接见最高法院院长

哈通社/阿斯塔纳/1月26日—— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日在总统府接见最高法院院长阿斯兰别克·梅尔哈利耶夫。

会谈中，梅尔哈利耶夫向总统就旨在保障法治和提高司法质量的司法改革进程落实情况进行了汇报。

最高法院院长指出，改革建议分为三组：紧急措施、立法举措和长期任务。

据他介绍，在紧急措施框架下，计划开设新的法庭，以及更新最高法院在最外围地区的规范性决定的问题。此外，立法举措框架下，计划在案件审前阶段引入有效的司法控制，以及缩短公共采购、税收和私人执达官工作领域的行政案件的审议时间。

梅尔哈利耶夫表示，长期工作任务旨在制定复杂的立法和组织措施。当前，议会正在审议旨在引入通过选举产生法院院长的程序，并消除权力结构对法官施加压力的方式，加强最高法院委员会的权限，以及扩大少年法庭审理案件的范围的两项法案。

此外，正在制定有关确保刑事诉讼中当事人之间的竞争原则，并追究法官对严重违法行为的责任的相关建议。

最后，托卡耶夫总统就进一步改善司法体系下达了具体工作指示。

【编译：小穆】