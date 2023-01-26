总统会见欧亚开发银行董事会主席

哈通社/阿斯塔纳/1月26日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日会见欧亚开发银行董事会主席尼古拉·珀德古佐夫。

会谈期间，珀德古佐夫向总统介绍了欧亚开发银行的工作成果和与哈萨克斯坦继续开展合作的相关计划，以及银行对未来一段时间的预测。

今年，该银行计划向我国投资超过11亿美元，并促进国际投资流向哈萨克斯坦项目。合作的优先领域包括交通基础设施和物流、工业、农工综合体、绿色能源和水资源。

珀德古佐夫表示，去年欧亚开发银行对哈萨克斯坦的投资额较2021年增加了5倍，达到了12亿美元，超过了所有计划指标。

同时，他还介绍了国际一体化项目的实施进展，包括阿亚古兹-巴克图铁路线，以及哈萨克斯坦和中国边境口岸的建设等。

欧亚开发银行董事会主席还谈到了计划今年5月15-17日在阿拉木图举行的亚太地区发展机构协会会议的筹备过程。 将有来自世界40个国家的80多个发展机构、国际机构，以及哈萨克斯坦和中亚国家的相关部门参加会议，讨论向我国和欧亚经济联盟成员国经济的投资问题。

托卡耶夫总统表示，欧亚开发银行在一体化进程中发挥着积极作用。银行通过参与基础设施的现代化和建设项目，将为哈萨克斯坦的经济发展做出重大贡献。

【编译：阿依波塔】