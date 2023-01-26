哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在参议院会议上发表讲话

哈通社/阿斯塔纳/1月26日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）26日召开全体会议。会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中表示，哈萨克斯坦目前已经进入了新的发展阶段。在2022年，哈国启动了宪法改革进程，对共和国宪法做出了重大的修改。同年11月举行了总统大选。就在最近，通过选举和总统的任命，参议院也完成了对议员组成的更新。

- 参议院接近一半的成员获得了更新。这里有来自各个地区，包括新成立的三个州的代表，并且为哈萨克斯坦民族和睦大会分配了特定的参议员名额。通过这种方式，参议院将能够广泛的代表全国的各个领域。总的来说，参议院在公共行政系统中扮演着特殊的角色，根据宪法，赋予了它重要的职能。我们创造了高质量的完成立法工作的所有必要条件。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，参议院一直以来都光荣的履行着自身的职责，参议员们也积极地参与到了大规模的政治改革进程当中。他对此深表感谢，并相信重新选举后组成的新一届参议院，将会焕发新的活力。

总统随即指出，哈萨克斯坦当下已经确立了《强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府》的政体原则，正在推行当中的改革措施，旨在建立一个平衡的政府机构体系，扩大公民参与政治进程的机会，并提高公共行政的效率。

他强调，大规模的现代化改革倡议不仅得到了全社会的广泛支持，并且在实践中取得了显著地成效。

- 但我们不会就此止步，改革将继续进行下去。我们的最终目标之一，是在全社会塑造一个文明的政治传统。这意味着我们必须要建立一种具有高度政治责任感的社会文化。如果无法建立这种文化，想要实现全面可持续的发展进步，将是不可能的。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，以全民公投形式开启的宪法改革，是哈萨克斯坦新政治时代的起点，为基于公正、公开和真实竞争原则的国家政治制度的演变奠定了基础。

托卡耶夫总统表示，近期将启动的马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（各级地方议会）选举进程，将是全面重构哈萨克斯坦主要国家机构进程的最后阶段。

总统指出，当前马吉利斯和马斯利哈特的选举制度正在向混合模式进行过渡，这种新模式将使这两级议会能够更有效地保护所有社会群体的利益，并进一步对这项创新将对政府代表部门的整个垂直领域产生重大影响。

- 哈萨克斯坦近年来的政治变革，以及有目的地是选举立法自由化的做法，为政治党派的组建热情提供了巨大的动力。许多年以来，首次的，多个全新的政治党派在我国获得了正式的注册。这一事实，可以被认为是当前改革进程中的一个阶段性成果，也是我国向前迈进的一大步伐。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，在塑造政治制度、实现政治体系的稳定发展方面，政治党派无疑发挥着决定性的作用。

- 我们的国家需要拥有高度责任感的政治党派，它们必须有能力维护人民的利益，并始终将加强国家地位和维护国家统一作为优先事项。- 托卡耶夫总统说。

总统进一步指出，政党必须成为公民社会的主要支柱，关注公民的诉求，依法开展工作，培养新一代的政治家并使他们获得公众的认可。

- 权威政治力量密切关注人民的需求和愿望，解决他们的实际问题。此外，优先考虑具有重大公共重要性的倡议和决定。我国大多数政党都支持加强国家地位的原则。这是一个好兆头。- 托卡耶夫总统说。

总统在讲话中表示，即将进行的议会下院和地方议会选举中，人民将会做出自己的选择，而参与竞选的各个党派也将获得平等的参选机会。他特别指出，根据新的宪法修正案，所有州县市级别的政府负责人都无权成为政党的领袖，总统也不能是任何政党的成员。

托卡耶夫总统强调，根据全新规则公平公正的举行的议会选举，将成为哈萨克斯坦议会制历史上的一个新里程碑。通过政治党派来维护社会各阶层的利益的可能性得到了扩大，并保障了政治体系的稳定性和效率。

- 总的来说，任何选举都是对社会政治成熟度的一种考验。当下社会上对此正在进行热烈的讨论。我的原则立场是——对政府的批评，是公民社会不可或缺的一部分，在哈萨克斯坦也不例外。我们正在实施的社会改革和现代化措施，符合人民的期望。改革将继续推进。- 托卡耶夫总统说.

托卡耶夫总统强调，必须坚定不移的坚持《意见观点多元、民族立场一致》的原则。

他进一步指出，对执政当局的批判不能是毫无根据的。

- 批评应该具有建设性。任何政治激进主义、极端主义的言论和行为在我们国家都没有立足之地。任何政治激进主义、极端主义的表现在我们国家都没有立足之地。民主首先是对自己的言行负责。我们共同生活在同一个天顶之下，因此，每个公民、任何公众人物、所有政治力量都必须意识到，他们对国家的未来负有直接责任。- 托卡耶夫说。

总统指出，在当前全球地缘政治形势空前严峻的背景下，只有依靠全民的团结与和谐，才能有力量保卫国家的和平和持续的繁荣。

- 我想再次强调，保卫和强固我们的主权独立，是一项极为重要的任务。主权独立——这是我们人民最宝贵的东西。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦必须坚定不移地走建设性改革的道路，尽一切可能加强国家地位和巩固社会团结。

- 这其中的关键是使公民具有高度的政治责任感和积极、真正的爱国主义文化。我们每个人都必须遵循相互团结的原则，只有如此，我们才能够实现建立一个公平公正的、机会均等的、持续发展的哈萨克斯坦的目标。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统谈到了即将于几周后开启的议会竞选活动，并指出，候选人们采取各种方式开展竞选活动为自己拉票，符合正常的民主程序。

- 在哈萨克斯坦，意见的多样性表达是不受限制的。法无禁止即可为。不过，我们都需要牢牢地记住一个原则：竞选活动不应该分裂、而应该团结国家。我想再次敦促所有的候选人，不要做出可能在社会上造成混乱的行为。一句话不慎、一步不慎，都会对整个国家的未来产生不利影响。这是我们每一位同胞都应该明白的道理。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，多元主义保障了国家以健康的、可持续的、进化的方式向前发展。

- 我们有着拥有不同政治立场的政治党派，候选人们在某些问题上存在不同的看法，也是很自然的情况。但即使是意见相悖、针锋相对的政治对手，也会因为一个共同的价值观而并肩奋斗，这个共同的价值观，就是我们神圣的祖国以及其珍贵的独立主权。这一真理，我曾在名为《主权独立高于一切》的文章中阐述过。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，国家政治的决策和每一项日常工作，都会对当下及未来产生影响，其中也必然包括了对主权独立的保卫。

- 我们的后人会关注和研究我们这些人的政治立场，通过审视我们这一辈的人为他们留下了一个什么样的国家，来对我们做出历史的评价。我们终将在历史和后人面前接受评判。正因如此，我们必须团结一致，以实现共同目标。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，无论任何时候，国家利益始终都必须高于任何政治利益。社会需要的，是对其自身言行高度负责的政治家。只有这样，才能增强公民对政治制度的信心。

- 信任，这是非常难得和重要的价值。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦目前迫切的需要完善法治和民事秩序。

- 包尔詹·莫穆舍吾勒吾勒曾说«服从纪律的人不会成为奴隶»，一个尊重法律的国家永远不会失败。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，和谐稳定的重要性已经被全社会所认知。全社会都清楚地看到动荡状态下，长期建设的成就会如何在转瞬间被摧毁。

- 正是依靠着团结，让我们至今能够克服各种困难险阻，因此，珍视和捍卫无门的团结，是全社会共同的神圣职责。我们需要团结、互相关心和友善。维护社会和谐不仅是国家机关的职责，也是我国每一个公民的职责。无论在哪个领域，都要为人民谋利益。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调，将哈萨克斯坦建设成一个根基牢固、经济繁荣、文明昌盛、团结一致的国家，并将其荣耀的托付给下一代，是当下每一个哈萨克斯坦人共同的责任和目标。

- 我相信，我们所有人都能够团结一致的，以高度的荣誉心完成这项历史使命。- 托卡耶夫总统说。

在演讲最后，托卡耶夫总统表示，根据宪法第 58 条第 1 款，他提名马吾林·阿什姆巴耶夫为参议院议长。

【编译：木合塔尔·木拉提】