玛吾林•阿什姆巴耶夫当选参议院议长

哈通社/阿斯塔纳/1月26日--玛吾林•阿什姆巴耶夫26日再次当选为参议院议长。

新一届哈萨克斯坦议会参议院（议会上院）26日召开会议，托卡耶夫总统会上提名玛吾林•阿什姆巴耶夫担任参议院议长职务。根据匿名投票结果，议员们一致通过阿什姆巴耶夫的提名。

玛吾林·阿什姆巴耶1971年出生在阿拉木图，毕业于哈萨克斯坦阿尔法拉比大学和塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院。政治经济学教师，国际关系硕士。政治学副博士。

1993—1994年 供职于新闻和大众媒体部系统；

1994年5月—1995年3月 任哈萨克斯坦共和国最高苏维埃代表助理；

1995年6月—1995年11月 任哈安全会议办公室顾问；

1995年11月—1999年4月 任哈总统办公厅分析与战略研究中心首席专家、部门负责人、第一副主任；

1999年4月—2000年5月 任哈安全会议分析中心主任；

2000年5月—2002年2月 任哈安全会议分析中心主任、总统直属战略研究中心主任；

2002年2月—2005年5月 任总统直属战略研究中心主任；

2005年5月—2006年4月 任哈安全会议副秘书长；

2006年4月—2011年10月 任哈总统办公厅副主任；

2012年1月—2018年2月 任第五届、第六届马吉利斯（议会下院）议员，国际关系、国防和安全委员会主席；

2018年2月—2019年6月任祖国之光党第一副主席。

2020年5月— 根据统签令，被任命为哈萨克斯坦共和国参议院议员、当选为第六届哈萨克斯坦议会参议院主席。

同日，参议院全体会议选举贾克莆·哈吉满吾勒·阿萨诺夫为参议院副议长。