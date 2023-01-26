罗曼·瓦西连科访问欧洲委员会总部

哈通社/阿斯塔纳/1月26日--哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科25日访问了欧洲委员会总部，并在欧洲委员会议会大会冬季会期框架内举行了一系列会晤。

哈萨克斯坦参议院议员努尔兰·别克纳扎罗夫和鲍尔詹·卡尼耶夫出席了欧洲委员会议会大会冬季会议。

访问期间，罗曼·瓦西连科会见了欧洲委员会和其议会领导人，并在并在欧洲委员会议会保守派和主联盟会议上发表讲话。

罗曼·瓦西连科向欧洲伙伴详细介绍了总统选举的结果，为建设«公正的哈萨克斯坦»而实施的大规模政治经济社会改革进程，以及定于3月19日举行的马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举筹备情况。

欧洲委员会议会大会主席蒂尼·考克斯、欧洲委员会秘书玛利亚·佩伊契诺维奇·布里奇、欧洲委员会副秘书长比约恩·贝尔格高度评价了托卡耶夫总统发起的各项改革举措，表示愿意加强合作，并强调了在全球面临前所未有的地缘政治挑战时，哈萨克斯坦起到的特殊区域作用，表示愿意为进一步加强哈萨克斯坦社会民主基础作出贡献。

欧洲委员会议会大会副主席贝特朗·布依克斯、艾哈迈德`伊尔德兹和伊曼纽尔斯·辛格里斯在发言中赞成加强同哈萨克斯坦议员的接触并促进议会间外交健康发展。他们表示支持哈萨克斯坦民主进程，强调了宪法修改、废除死刑、扩大妇女在议会中的作用以及加强人权事务专员权限等措施的重要性。

罗曼·瓦西连科还与新当选的哈萨克斯坦问题报告人、欧洲委员会议会大会欧洲人民党议员团领袖、波兰参议员亚历山大·波切进行了内容丰富的意见交换。亚历山大·波切表示，他计划今年访问阿斯塔纳，就将欧洲委员会议会大会与哈萨克斯坦之间的合作提升至新高度拟定建议。

【编译：阿遥】



