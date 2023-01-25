哈萨克斯坦代表团出席第七届哈吉学者论坛

哈通社/阿斯塔纳/1月25日--据参议院（议会上院）消息，由参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫率领的哈萨克斯坦议会代表团对吉尔吉斯斯坦进行的正式访问框架下，会见了吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫。

会谈期间，参议院议长表示，哈萨克斯坦有意进一步加强与吉尔吉斯斯坦的全方面合作。

在这方面他指出，两国元首之间积极可靠的政治对话对增进相互关系具有重要影响。

吉尔吉斯斯坦总统谈到了两国在各个领域的高水平双边和多边合作。

同时，与会人员谈到了在各个方面保持这一合作，特别是通过议会间联系加强两国间合作问题的重要性。