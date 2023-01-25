哈萨克斯坦代表团出席第七届哈吉学者论坛

哈通社/阿斯塔纳/1月25日--据参议院（议会上院）消息，由参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫率领的哈萨克斯坦议会代表团对吉尔吉斯斯坦进行的正式访问框架下，会见了吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫。

会谈期间，参议院议长表示，哈萨克斯坦有意进一步加强与吉尔吉斯斯坦的全方面合作。

在这方面他指出，两国元首之间积极可靠的政治对话对增进相互关系具有重要影响。

吉尔吉斯斯坦总统谈到了两国在各个领域的高水平双边和多边合作。

同时，与会人员谈到了在各个方面保持这一合作，特别是通过议会间联系加强两国间合作问题的重要性。

访问框架下，哈萨克斯坦议会代表团还出席了旨在纪念成吉思·艾特玛托夫诞辰95周年的第七届哈萨克-吉尔吉斯学者论坛。

哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦诗人、作家、历史学家和研究艾特玛托夫作品学者代表一同出席此次论坛。

论坛框架下发表讲话的阿什姆巴耶夫表示，学者在发展两国民族文化和人文关系方面发挥着重要作用。

-哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦关系的历史渊远。 我们是长期毗邻而居的兄弟民族，我们的历史和传统是相似的，我们的文化、语系和宗教也都相同。因此， 进一步增进我们的友谊和兄弟情谊非常重要。 根据两国元首的指示，目前正在采取具体措施加强经济、社会、文化、人道主义等领域的合作。-他说。

议长指出，将在今后的工作中对此次论坛期间提出的意见和建议加以考虑。

最后，他代表哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向多位吉尔吉斯斯坦学者颁发了哈萨克斯坦国家奖章。

对吉尔吉斯斯坦进行的访问框架下，哈萨克斯坦代表团还专程前往位于该国的阿拜雕像，对伟人表达了敬意。

【编译：阿依波塔】