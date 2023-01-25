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人权事务专员同多个非政府组织代表举行会谈

2023 年 1月 25 日 星期三 , 12:51
人权事务专员同多个非政府组织代表举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/1月25日--哈萨克斯坦人权事务专员阿尔图尔·拉斯塔耶夫日前对美国进行工作访问。

访问期间，阿尔图尔·拉斯塔耶夫在哈驻美大使馆会见了多个国际非政府组织代表，包括现在自由组织（Freedom Now）、 国际特赦组织（Amnesty International）、团结中心（Solidarity Center）、国际共和学会（International Republican Institute）、世界正义工程（World Justice Project）、国际事务全国民主研究所（National Democratic Institute）等活跃于哈萨克斯坦的非政府组织。

会见期间，哈方代表同各方就协同解决国际和区域人权议程紧迫问题的互动方式等议题进行深入意见交流。

阿尔图尔·拉斯塔耶夫向非政府组织代表详细介绍了国内正在进行的宪法改革进程。他指出，宪法修改增强了对人权事务专员作用、地位、独立性和不可侵犯性的保障力度。

他同时强调人权事务专员全国各地代表广泛网络体系业已建立。他指出，由人权事务专员负责领导的协调委员会已开始工作，该委员会成员包括人权保护组织和非政府组织负责人。

在建设性对话过程中，人权事务专员同国际非政府组织代表还就预防家暴、防止酷刑、政党注册和言论自由等问题进行坦诚交流。

各方认为，此次会晤对提高人权保护活动有效性具有重要意义。

【编译：阿遥】


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