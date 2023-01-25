政府向总统提交企业活动情况国家报告

哈通社/阿斯塔纳/1月25日—政府已向国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提交了哈萨克斯坦共和国企业活动情况国家报告。

该报告反映了国内企业发展关键指标、阿塔梅肯企业家协会活动成果及商业问题解决措施等。

报告显示，截至2021年底，中小企业占国内生产总值的比重达到了33.5%。其中，主要贡献来自于小微企业，它们占国内生产总值份额达26.8%。2015年至2020年，中小企业占国内生产总值份额从24.9%增加至32.8%。当国家创业发展项目结束之时时，即到2025年，中小企业占国内生产总值份额有望跃升至35%。

目前，在营中小企业数量为140万（增长5.5%），提供35​​0万各就业岗位（增长1.1%）。

2021年，中小企业生产率提高20%，达到人均800万坚戈

按地区划分，阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特等大城市中小企业对2021年地区生产总值的贡献最大。

作为国家支持措施的结果，截至2022年10月1日，有5200家新企业开业，为中小企业准备了47700份相关文件，为48500个项目提供支持，其总金额达1196亿坚戈，16900家企业扩大了业务。

作为新商业监管政策实施的一部分，阿塔梅肯企业家协会和政府认定多达9560项要求不符合新监管政策基本条件。

监管政策改革将显着减轻企业负担、营造便利易懂的监管环境。

报告指出，暂停检查微小企业实体措施已延长至今年年底，这有助于企业经营健康发展。

报告称，根据托卡耶夫总统指示，已采取一系列措施保障企业免受不合理检查，防止企业非法卷入刑事诉讼。总检察院批准了《2023 年企业保护联合行动综合计划》。

2022年，阿塔梅肯企业家协会已启动职能转型，其未来工作重点是加大对微小企业支持力度。

【编译：阿遥】



