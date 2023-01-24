哈通社/阿斯塔纳/1月24日 —— 据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫23日率团访问吉尔吉斯斯坦。
为期两天的正式访问期间，哈萨克斯坦参议员代表团将出席第七届哈吉学者论坛，并与吉尔吉斯斯坦领导层举行双边会晤。
会见吉尔吉斯斯坦最高议会议长努尔兰别克·沙克耶夫时，双方就进一步加强议会间合作关系前景进行了讨论。
-当前，哈吉合作关系在各领域得到了高速发展。毫无疑问，高层的积极对话对此影响很大。2021年3月，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·加帕罗夫对哈萨克斯坦进行了国事访问。而去年5月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对吉尔吉斯斯坦进行了正式访问。与此同时，两国领导人在多边和双边活动中举行会晤。这些会谈的结果对两国各领域合作发展带来新的动力。-阿什姆巴耶夫说。
哈萨克斯坦参议员议长表示，两国在区域合作领域有着巨大的前景。
-我们应有效利用这一点。在这方面，进一步加强两国边境地区的合作至关重要。这将有助于促进经贸和人文领域的合作。此外，可以通过解决跨境问题，进一步提高边境地区居民的生活水平。我们认为，两国议员，其中包括地方议员定期会晤将是有益的。-他说。
阿什姆巴耶夫还指出，解决区域问题是哈萨克斯坦参议院的优先工作方向之一，这也是托卡耶夫总统的倡议下实施的宪法改革的延续。
会谈中，双方还就议会间合作对两国经贸、社会、人文和其他领域合作发展带来的积极效果进行了讨论，并共同指出了两国之间教育和科学领域的有效发展。目前，哈萨克斯坦增加了针对吉尔吉斯斯坦留学生的公费名额。与此同时，阿尔-法拉比哈萨克国立大学分校近期在比什凯克正式开学。
当天，哈萨克斯坦参议院议长向“阿塔-贝伊特”国家历史综合纪念馆敬献花圈，并参观吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉兹·艾特马托夫博物馆。
【编译：小穆】