哈副外长与欧盟高级官员举行一系列双边会晤

哈通社/阿斯塔纳/1月24日--据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科23日在布鲁塞尔与欧盟主要机构高级代表举行了一系列双边会晤。

消息称，在哈萨克斯坦与欧盟建交30周年纪念日（2月2日）前夕举行的一系列会晤主要目的是，在不断变化的国际环境中全面审视哈欧关系各个领域，以及讨论欧洲理事会主席夏尔·米歇尔2022年10月访问阿斯塔纳期间达成的各项协议落实情况。

会晤期间，双方对全面落实哈萨克斯坦与欧盟之间《扩大伙伴关系与合作协议》进一步措施给予特别关注。此外，双方还重点讨论了制定一份路线图，以全面落实最近签署的《可持续原材料、蓄电池组和绿色氢价值链领域战略伙伴关系谅解备忘录》。

在与多个欧盟高级官员举行的一系列会谈中，瓦西里恩科强调，充满活力的政治对话、积极发展的经贸合作和人权问题建设性互动是决定未来合作深度的关键因素。

瓦西里恩科向欧盟官员介绍了国家元首旨在建设《公正的哈萨克斯坦》的宏大政治经济社会改革实施情况以及定于今年 3 月 19 日举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员选举筹备工作情况。他指出，已向包括欧安组织在内的10个国际组织发出观察邀请。

双方还就相关国际热点问题深入交换意见，包括乌克兰及其周边局势，以及尽量减少其对哈萨克斯坦经济可能产生的负面影响等。

欧盟方面指出了深化双边及多边合作的重要性，并表示愿意进一步加强与哈萨克斯坦的合作。

双方一致认为，必须保持政治对话，以便在全球动荡时期进一步加强相互合作。

【编译：阿遥】



