Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  国际

巴基斯坦电网故障 全国多地停电

2023 年 1月 23 日 星期一 , 19:56
巴基斯坦电网故障 全国多地停电

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 —— 据联合早报网消息，巴基斯坦国家电网发生故障，星期一（1月23日）上午全国多地停电，多个主要城市的工厂、医院和学校皆受影响。

巴基斯坦电力部长库鲁姆·达斯塔吉尔告诉Geo TV新闻频道，故障是从当地时间上午7时34分开始。

-电压出现波动，系统被逐一关闭。这不是一个重大危机。-他说。

据路透社报道，南部港口城市卡拉奇（Karachi）、首都伊斯兰堡（Islamabad）、东部城市拉合尔（Lahore）和北部的白沙瓦（Peshawar）都受影响停电。

白沙瓦的雷丁夫人医院（Lady Reading Hospital）发言人阿西姆说，医院已启用备用发电机，为急诊室、重症监护室和实验室供电。这家医院是北部开伯尔－普什图省（Khyber Pakhtunkhwa）最大的医院。

巴基斯坦电力部发声明说，当局正在施工修复系统，而达斯塔吉尔透露，一些地区已经恢复了电力。

巴基斯坦有足够的电力装机容量来满足需求，特别是在冬季，大部分时间都有剩余。但巴基斯坦缺乏资源来运行石油和天然气发电厂，而且这一行业负债累累，对基础设施和电力线路的投资不足，导致国家电网经常出现故障。

Теги:
相关新闻
美国洛杉矶枪击事件至少造成10死10伤
叙利亚一居民楼坍塌 已致16人死亡
土耳其总统大选将于5月14日举行
韩国一棚户区发生火灾 500人被紧急疏散
法国遭遇大规模罢工和示威游行浪潮 反对退休制度改革
世卫发言人：尚未发现“德尔塔克戎”有更强生长优势和逃逸、致病力
亚美尼亚一军营发生火灾 已致15人死亡
新西兰总理阿德恩宣布将于2月辞职
焦点
1 中亚五国与欧盟阿富汗问题特别会议在布鲁塞尔举行
2 哈萨克斯坦大使会见以色列总统高级顾问
3 印尼放宽对哈萨克斯坦公民签证要求
4 土耳其总统大选将于5月14日举行
5 罗马尼亚有意与哈萨克斯坦发展交通物流合作

时事新闻