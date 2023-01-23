韩国音乐家翻唱的哈国歌曲《雨》受到哈萨克斯坦听众的欢迎

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 -- 韩国 YouTube 视频博主宋元燮（Song wonsub 송원섭） 用韩语翻唱了已故的哈萨克斯坦著名歌手巴特尔汗·舒克诺夫经典俄语作品《雨（Дождь）》，其对歌曲的精彩演绎获得了哈国听众的欢迎。

该视频在 YouTube 上获得了超过 70,000 次观看，在 Instagram 上获得了超过 19,000 次观看。

哈萨克斯坦歌手巴特尔汗·舒克诺夫，不仅在哈萨克斯坦，也是俄罗斯最知名流行歌手、音乐家和作曲家，他于2015年因心脏病去世。

舒克诺夫创作的许多歌曲至今仍在两国传唱，每年献给这位音乐家的追思晚会和音乐会，将来自不同国家、城市的成千上万的人聚集在一起。

哈萨克斯坦社交媒体上的用户，对宋元燮的精彩表演致以敬意，并对他用这种方式«唤起了人民对舒克诺夫的回忆»表示感谢。许多网民还称赞了宋元燮的声乐技巧和才华。

- 这首歌在哈萨克语、俄语甚至韩语中听起来都很棒。 巴特尔汗是我们国家的传奇，是独联体国家人民中最受欢迎的歌手！ 谢谢你的努力，- 一位哈萨克斯坦网民在宋元燮的 Instagram 页面上写道。

还有一位匿名用户留言称：

- 宋元燮为人们最喜爱的艺术家的歌曲赋予了新的生命。

宋元燮在 Youtube 上拥有超过 600,000 名粉丝，在 Instagram 上拥有超过 94,000 名粉丝。 早些时候，他还曾分享了对其他哈萨克艺术家歌曲的翻唱版本。

【编译：木合塔尔·木拉提】