托卡耶夫总统视察鲁德内供暖系统修复情况

哈通社/阿斯塔纳/1月21日 – 正在对库斯塔奈州进行工作视察的哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫听取了关于鲁德内市供暖管道修复工作的开展情况汇报，并现场了解了正在进行中的修复工程。

托卡耶夫总统指出，当前不仅是鲁德内市，国内许多城市都存在着供暖管道老化的问题。

总统在视察中明确作出指示，要求政府在春夏期间，开展全面系统的摸排审查工作，确保下一个供暖季期间，国内各个城市的供暖系统不再发生类似于今年冬季的各种问题。

- 这将是一项必须完成的首要任务。因为，这种问题绝对不可以被拖延和延迟。这些系统的老旧程度非常严重，占到了70%、80%，部分地区甚至达到了90%。必须围绕这个问题做出改变。- 托卡耶夫总统说。

在施工现场听取相关工作人员的直接汇报之后，托卡耶夫总统还与当地居民举行了现场会面。

托卡耶夫总统向与他见面的鲁德内市民们承诺，库斯塔奈州和鲁德内市政府将以最快的速度，完成供暖系统的更新优化工作，确保任何影响市民正常生活的情况不再发生。

- 我来到这里，就是为了亲自调查供暖管道事故的原因。我刚刚向中央政府、州政府和市政府下达了妥善解决这一问题的指示。- 托卡耶夫总统对市民们说。

托卡耶夫总统还强调，他已经向政府下达了要特别关注鲁德内市社会经济发展问题的指示。

托卡耶夫总统还接受一位市民的邀请，前往她的家中，了解供暖恢复后居民住宅内的温度情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】