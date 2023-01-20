中国计划增加机器人在工业生产中的比重

哈通社/北京/1月20日 -- 根据中国工业和信息化部与其他 16 个部门联合发布的一份文件现实，中国计划在 2025 年使制造业中的工业机器人密度较 2020 年翻一番。

据新华社消息，中国工信部等十七部门在1月19日晚发布了《«机器人+»应用行动实施方案》。该文件中指出，到2025年，中国制造业中机器人密度将较2020年翻一番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度将显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。

该计划旨在推动机器人在中国制造业的10个重点领域的应用，突破100多项机器人领域的创新应用技术，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批«机器人+»应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。

此外，文件还建议，要构建机器人生产和使用协同创新体系，加快机器人使用标准制定和推广。

工业机器人密度，指的是工业生产中每万名工人中部署的机器人数量，是衡量生产智能化水平的主要指标。

中国目前的制造业工业机器人密度达到每万名工人322台，排名世界第五位。

位居首位的是韩国，每万名工人拥有1000 台工业机器人。

国际机器人协会数据显示，全球制造业工业机器人密度已上升至每万人141台。

根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告(2021年)》显示，中国已成为全球第一大工业机器人应用市场。

【编译：木合塔尔·木拉提】



