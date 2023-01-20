叶尔肯·图库莫夫：我们的经济体量少于人口规模至少三倍

2023 年 1月 20 日 星期五 , 13:34

哈通社/阿斯塔纳/1月20日--哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长叶尔肯·图库莫夫在出席«中亚2030—未来的面貌»专家会议时表示，中亚地区经济增长明显滞后于人口增加，未来或将造成意想不到的后果。

叶尔肯·图库莫夫认为战略不确定性是中亚地区面临的最大风险。他表示，全球战略不确定性正在增加，而这一基本趋势也将影响中亚地区。

-至于这一趋势是好是坏，这个不能一概而论。一方面，世界变化如此之快，仅仅我们这一代人正在经历根本性的巨变。搁在以前，这种变化需要数百年的时间。-他说。

在他看来，中亚国家需要重新考虑他们的战略。

-本地区面临的最大智力危险，似乎是我们能否准确地评估我们所犯下的错误和面临的机遇。我们的经济、政治和安全体系是否能够很好地适应这个多变的世界？我们的战略选择是否正确？如果我们不能做出正确的选择、不能适应快速的变化，或许等待我们的不仅仅是满天的«黑天鹅»，还有成群结队的«灰犀牛»，它们早已为人所知，却无人问津。我举个例子，本地区人口占世界人口1%，而经济总量仅占世界经济的0.3%。也就是说，我们的经济体量少于人口规模至少三倍。所以，我们需要重新考虑我们的战略。总体而言，原材料出口模式已接近尾声。我们都清楚这是一个低效率模式。它对我们GDP的贡献率大概也就1-3%左右吧。这表明我们需要进行全新的结构改革。-叶尔肯·图库莫夫说。

【编译：阿遥】