吉外长：双边合作成果丰硕 民间交往前景广阔

哈通社/阿斯塔纳/1月20日--吉尔吉斯斯坦外交部部长热恩别克·库鲁巴耶夫19日在部门工作总结新闻发布会上表示，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦之间的合作取得丰硕成果。

-吉哈两国之间没有政治分歧。与哈萨克斯坦的盟友关系将继续发展。哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫于2022年5月对吉尔吉斯共和国进行正式访问。访问期间，双方讨论了双边关系所有热点问题，尤其对经贸合作与人文交流给予了充分关注。双方还讨论了增加双边贸易额的问题。此外，吉哈边境工业贸易物流中心项目建设正在如火如荼地推进当中，已为其划拨了资金和地皮。哈萨克斯坦企业将于今年开工建设。-他说。

热恩别克·库鲁巴耶夫强调双方之间文化人文交流交往取得可喜成果。

-2022年10月，在哈萨克斯坦举行的吉尔吉斯斯坦文化周以吉尔吉斯电影日为开端。两国元首萨德尔·扎帕罗夫和哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与欧洲理事会主席夏尔·米歇尔一同出席了吉尔吉斯斯坦文化周活动开幕式。为支持教育领域的合作，哈萨克斯坦去年将针对吉尔吉斯斯坦大学生的教育助金数量从10笔增至50笔。-热恩别克·库鲁巴耶夫称。

热恩别克·库鲁巴耶夫高度评价两国关系发展成就，指出高层交流与民间交往前景广阔。他认为，两国各部委应加大双边合作发展力度。

【编译：阿遥】