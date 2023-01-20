世卫发言人：尚未发现“德尔塔克戎”有更强生长优势和逃逸、致病力

哈通社/阿斯塔纳/1月20日--据中国环球网报道报道，世界卫生组织发言人克里斯蒂安·林德迈尔18日接受中国《环球时报》记者采访时表示，基于有限的数据，XAY.2变异株目前尚未被观察到有明显的生长优势，也未展现出更强的免疫逃逸能力和更严重的致病能力，针对其他新冠病毒变异株的保护措施也可适用于对该变异株的防护。

他表示，尽管有限的数据制约了严谨的分析，但截至目前，世界卫生组织并未看到任何迹象显示XAY.2变异株有明显的生长优势，此外，该变异株的免疫逃逸能力和致病严重程度也未显示出明显增加。

林德迈尔对记者表示，世卫组织及其合作伙伴将继续监测该变异株和其他变异株，以便及时监测到该变异株有任何传播增强或临床严重性变化的迹象。

-截止目前，在XAY.2变异株上，我们尚未观察到上述情况。根据现有数据，XAY.2尚未成为任何特定地区或国家的主流流行变异株。-他说。

针对XAY.2变异株，人们该采取什么样的保护措施？此前针对奥密克戎其他亚株的保护措施是否对XAY.2也有效？对此，林德迈尔介绍说，同样的保护措施继续对包括XAY.2在内的所有新冠病毒变异株有效，比如包括加强针在内的疫苗接种、保持社交距离、在人多的地方佩戴口罩、改善通风、确保良好的手部和呼吸卫生等。

他尤其强调，目前的新冠疫苗继续对包括XAY.2在内的所有变异株引发的重症和死亡具有保护作用。

他表示，目前人们在继续研究新的疫苗，致力于研发出不仅能防重症和死亡、也能预防感染的疫苗。现在要对新冠会不会演变成一种季节性或地区性呼吸道感染、人们是否有必要每年接种疫苗等问题给出明确答复，还为时尚早。