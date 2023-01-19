托卡耶夫总统就提前举行议会下院和地方议会选举发表声明

2023 年 1月 19 日 星期四 , 17:08

哈通社/阿斯塔纳/1月19日—— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日就提前举行马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）议员选举发表了声明。

托卡耶夫总统首先感谢第七届马吉利斯和马斯利哈特议员们的积极和富有成效的工作。他同时还指出，本届议会参与了国家大规模改革的实施，并与选民们举行了多次会面。

总统在声明中说，马吉利斯非例行选举将于2023年3月19日举行，而马斯利哈特选举日期将由中选委确定。他同时还称，相信新一届议员们将保持这样的工作步伐，为国家全面现代化建设做出贡献。

托卡耶夫总统表示，提前举行马吉利斯和马斯利哈特选举是宪法改革的延续。他同时还指出，我国人民在去年的全民投票中支持这项改革。 因此，我国根据为新的、公平和公开的竞争开辟道路的原则，着手创建代议制权力。

托卡耶夫指出，新一届议会将根据新的选举模式形成。这样，选民的利益将在国家和地区层面得到充分保护。

总统表示，现在 70% 的马吉利斯议员是通过政党名单选出，而剩下的 30% 是从单一选区选出的。各州首府和国家重点城市的马斯利哈特议员也按照混合制度选举产生。接下来，新一届议会50%的议员将按照单一选区选举，而另外50%议员将通过党内选举产生。此外，地方议员将由民众在各自选区中投票选出。

总统在讲话中谈到了政治改革框架下的简化政党注册登记和选举改革工作的落实情况。

托卡耶夫总统强调，中央选举委员会和总检察院将确保选举的依法和公正，以及透明举行。与此同时，国内外观察员也将参与选举的观察工作。

最后，托卡耶夫总统呼吁民众积极参与新一届议会下院和地方议会的选举。

据此前报道，托卡耶夫总统签署了关于解散马吉利斯（议会下院）和终止各级马斯利哈特（地方议会）职权，并提前举行新一届议会选举的命令。

【编译：小穆】