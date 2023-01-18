托卡耶夫总统结束对阿联酋的正式访问启程回国

2023 年 1月 18 日 星期三 , 18:10

哈通社/阿斯塔纳/1月18日—— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日晚结束了对阿联酋的正式访问，启程回国。

据此前报道，托卡耶夫总统于15日下午飞抵阿布扎比，开始对阿联酋进行正式访问。16日上午，总统出席了“阿布扎比可持续发展周”峰会开幕式，并发表讲话。

当天，托卡耶夫总统会见阿布扎比港务公司（Abu Dhabi Ports Group）总经理穆哈默德·阿勒-沙米希。

1月17日，阿拉伯联合酋长国在位于首都阿布扎比的阿布扎比总统府——阿布扎比国家宫殿举行了隆重的欢迎仪式，迎接哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的到访。

随后，哈萨克斯坦同阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行了双边会晤，并签署了多份合作文件。

当天，托卡耶夫总统还出席了哈萨克斯坦-阿联酋投资圆桌会议并致辞。此外，分别会见阿布扎比酋长国王室成员、阿联酋著名企业家、阿布扎比第一银行（First Abu Dhabi Bank）股东谢赫·苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬，以及阿布扎比会见阿联酋马斯达尔（Masdar）公司首席执行官穆罕默德·阿勒-拉马希。

最后，托卡耶夫总统会见了阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆。

【编译：小穆】