法国大规模罢工即将登场 公共交通料将受严重影响

2023 年 1月 18 日 星期三 , 17:49

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 —— 据中新社消息，旨在反对退休制度改革的法国大规模罢工即将于19日登场，公共交通预计将受到严重影响。

根据巴黎大众运输公司方面17日晚发布的消息，巴黎地铁线路19日的客运服务将受到严重冲击，其中地铁8号线、10号线和11号线当天将停止运营，10余条地铁线将仅在高峰时段提供有限服务。只有自动化运营的1号线和14号线保持正常。城郊铁路快线当天运力也明显下调。

法国国家铁路公司当晚也发布了19日罢工当天的运力安排，称所有线路的客运运输都将受到“严重干扰”，其中高速TGV列车将保持五分之一至三分之一的运力；省际TER列车将仅保持十分之一运力；城际Intercités列车将受到更严重影响，众多线路中将仅有一条线路维持运营。

另外，法国连接比利时、德国和荷兰的大力士高速列车和连接英国的“欧洲之星”高速列车19日的运营将“大体正常”，法国的其他国际铁路客运线路服务当天很可能将基本暂停。

19日的大规模罢工也将影响到民航运输。法国民航部门表示，由于机场工作人员罢工，巴黎奥利机场19日部分时段的航班将减少，主要影响法国国内航班。

法国交通部长博讷17日呼吁民众在19日大规模罢工当天选择远程办公，并推迟相应的出行安排。他预计当天通过公共交通出行将“非常困难”。博讷还呼吁公共交通部门管理层与工会组织继续展开对话，以推动支持退休制度改革。

除了大规模罢工，法国工会组织还计划于19日展开示威游行活动，反对退休制度改革。目前工会预计全法参加示威游行人数约为55万到75万人。