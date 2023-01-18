哈萨克斯坦和阿联酋签署多份双边合作文件

2023 年 1月 18 日 星期三 , 12:40

哈通社/阿斯塔纳/1月18日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前对阿联酋进行的正式访问框架下，两国签署了多份合作文件。

具体来说，两国签署了以下9份合作文件：

1. 哈萨克斯坦共和国政府和阿拉伯联合酋长国政府间关于设立战略投资项目的联合声明；

2. 哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部与阿拉伯联合酋长国民航总局之间的谅解备忘录；

3. 哈萨克斯坦共和国能源部和哈萨克斯坦投资发展基金（KIDF）与阿联酋马斯达尔（Masdar）公司之间的规则协议；

4. 哈萨克斯坦投资发展基金（KIDF）和阿联酋马斯达尔（Masdar）公司之间的合作协议；

5. 哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部与阿布扎比港口公司之间的合作备忘录；

6. 哈萨克斯坦国家石油天然气公司和阿布扎比港口集团之间的战略合作协议；

7. 哈萨克斯坦共和国卫生部与阿拉伯联合酋长国卫生与预防部关于在卫生保健领域合作的谅解备忘录；

8. 直属总统的哈萨克斯坦公共行政学院与安瓦尔·加尔加什外交学院（AGDA）之间的合作备忘录；

9. 哈萨克斯坦总统档案馆与阿拉伯联合酋长国国家图书馆和档案馆关于执行档案领域国际关系的协定。

【编译：阿依波塔】