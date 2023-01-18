新年首访 收获颇丰——新闻秘书评总统阿联酋之旅

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 – 增加商品交易量、吸引投资、加深经贸和物流运输联系——这是国家元首哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫对阿拉伯联合酋长进行的正式访问的最主要目的。

哈萨克斯坦总统办公厅副主任、总统新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜在Facebook上发表评论，对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对阿联酋的访问之旅进行了总结评价。

根据他的说法，哈萨克斯坦总统对阿拉伯联合酋长国进行的正式访问，是2023年的首次总统外访。总统的此次行程当中，排满了各项重要的会晤与安排。其中，最主要的目标，是增加商品交易量、吸引投资、加深经贸和物流运输联系。

正如此前报道，托卡耶夫总统在阿布扎比举行的《阿布扎比可持续发展周》峰会开幕仪式上发表了讲话，并表达了欢迎各国投资者来到哈萨克斯坦，共同开发绿色项目的呼吁。

访问期间，托卡耶夫总统与阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行了会晤。

总统新闻秘书指出，哈萨克斯坦与阿联酋之间早已建立了稳固的相互信任机制。在此次会晤期间，哈-阿两国签署了9项合作协议。

总统新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜表示，阿联酋向哈萨克斯坦进行的投资已达30亿美元，2022年两国贸易额达到了6亿美元，不过国家元首认为，这一数字还可以提升至10亿美元。

托卡耶夫总统还与阿联酋一系列主要企业的代表举行了双边会晤，包括阿布扎比第一银行、阿布扎比港务集团以及马斯达尔公司等。

上述企业均表示，已准备好向在哈萨克斯坦开展的一系列各领域合作项目注入资金。例如，马斯达尔公司计划在哈萨克斯坦突厥斯坦州和江布尔州建设装机容量1吉瓦的风力发电场，而阿布扎比港务集团将实施里海及其周边区域的物流交通项目。

新闻秘书表示，除此之外还有其他的很多协议。目前阿联酋计划从哈萨克斯坦采购总价值超过3.36亿美元的100种商品，在农业领域，哈萨克斯坦与阿联酋之间的合作项目也非常广泛。Phoenix Global公司已经基本完成了在阿拉木图州的总价值2300万美元的禽类饲料生产厂的建设，此外该公司还将建设一个占地1000公顷，总投资7600万美元的大型果园。

哈萨克斯坦和阿联酋还计划在修建糖厂和风力发电场、开发绿色能源项目等方面，落实近50亿美元的投资平台。

新闻秘书表示，托卡耶夫总统强调上述合作项目的落实将极大地提振哈萨克斯坦的经济发展，并指出将密切关注并确保相关项目的有效落地和实施。

总统新闻秘书指出，吸引外国投资者来哈以及增加哈萨克斯坦经济潜力，是哈萨克斯坦总统对外访问的首要方向。

【编译：木合塔尔·木拉提】



