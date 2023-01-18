阮春福辞去越南国家主席职务 国会将审议人事

2023 年 1月 18 日 星期三 , 07:47

哈通社/阿斯塔纳/1月18日--据中新社综合报道，当地时间1月17日，越共第十三届中央委员会召开会议，同意阮春福辞去越共中央政治局委员和越南国家主席等职务。

据越通社报道，1月17日，越共第十三届中央委员会召开会议，就阮春福提出关于辞去越共中央政治局委员、越共十三届中央委员会委员、越南社会主义共和国主席、国防与安全委员会主席等职务并退休的申请进行审议并提出意见。

报道称，在越南政府总理(2016-2021年)的岗位上，阮春福在领导、指导新冠肺炎疫情防控工作中付出了巨大努力，取得重要成果。但由于多名下属干部，其中包括两名政府副总理、三名部长违规并造成严重后果，阮春福承担领导责任。阮春福意识到其对党和人民的责任，提出辞去职务、辞去工作和退休的申请。

根据现行规定，考虑到阮春福个人意愿，越南共产党第十三届中央委员会当天召开会议，同意阮春福辞去中央政治局委员、越共第十三届中央委员会委员、越南社会主义共和国主席、国防与安全委员会主席等职务。

报道称，越南国会常务委员会决定将于1月18日下午召开第十五届国会第三次特别会议，以审议国会职权范围内的人事事项。

新加坡《联合早报》指出，阮春福的辞呈须得到国会的批准才能生效。路透社还称，阮春福的办公室未对此事置评，目前尚不清楚是否已选择了继任者。

新华社报道称，越南领导层素有«四驾马车»之说，即越共中央总书记、国家主席、政府总理和国会主席。越南新一届«四驾马车»于2021年全部确定，包括越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福、政府总理范明政和国会主席王庭惠。

对此，《联合早报》援引新西兰惠灵顿维多利亚大学越南政治专家阮克江曾评论称，当选国家主席后，阮春福在当时已成为«党内第二号人物»。