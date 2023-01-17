托卡耶夫总统会见阿联酋马斯达尔公司首席执行官

2023 年 1月 17 日 星期二 , 21:25

哈通社/阿斯塔纳/1月17日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日在阿布扎比会见阿联酋马斯达尔（Masdar）公司首席执行官穆罕默德·阿勒-拉马希。

会谈中，双方就能源领域联合项目落实问题进行了讨论。

国家元首表示，哈萨克斯坦计划2060年前实现碳中和，以及2030年前将可再生能源占比由4%提升至15%。

此外，托卡耶夫总统表示相信哈萨克斯坦能源部与KIDF和马斯达尔公司之间签署的合作备忘录将得到全面落实。

据了解，根据该合作备忘录，将在突厥斯坦州和江布尔州新建发电总量达1吉瓦的风电站。

穆罕默德·阿勒-拉马希指出，哈萨克斯坦在绿色能源领域有着巨大的发展前景。他同时表示，他的公司希望在哈萨克斯坦落实该领域的大型联合项目。

当天，托卡耶夫总统会见阿布扎比港务公司（Abu Dhabi Ports Group）总经理穆哈默德·阿勒-沙米希。

1月17日，阿拉伯联合酋长国在位于首都阿布扎比的阿布扎比总统府——阿布扎比国家宫殿举行了隆重的欢迎仪式，迎接哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的到访。

随后，哈萨克斯坦同阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行了双边会晤。

【编译：小穆】