哈萨克斯坦总统会见阿布扎比第一银行股东

2023 年 1月 17 日 星期二 , 20:11

哈通社/阿斯塔纳/1月17日 —— 据总统府新闻局消息，正在对阿联酋进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日会见阿布扎比酋长国王室成员、阿联酋著名企业家、阿布扎比第一银行（First Abu Dhabi Bank）股东谢赫·苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬。

托卡耶夫总统表示，阿联酋是哈萨克斯坦在中东地区重要的经贸合作伙伴。总统同时还称，他与阿联酋总统的会谈中就进一步加强经贸和投资合作达成了共识，并签署了一系列重要协议。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦和阿联酋政府通过的战略投资项目联合声明将为加强双边合作伙伴关系带来新的动力。

哈萨克斯坦总统着重关注投资活动的优先事项，并邀请谢赫·苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬的公司集团在已通过的宣言框架内实施一些项目。

苏鲁尔·阿勒纳哈扬表示，有意向哈萨克斯坦进行投资。

当天，托卡耶夫总统会见阿布扎比港务公司（Abu Dhabi Ports Group）总经理穆哈默德·阿勒-沙米希。

1月17日，阿拉伯联合酋长国在位于首都阿布扎比的阿布扎比总统府——阿布扎比国家宫殿举行了隆重的欢迎仪式，迎接哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的到访。

随后，哈萨克斯坦同阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行了双边会晤。

【编译：小穆】