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    迪玛希呼吁国民谨防网络诈骗

    2023 年 1月 17 日 星期二 , 20:45

    哈通社/阿斯塔纳/1月17日 – 国际知名的哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮呼吁哈萨克斯坦国民谨防网络诈骗。

    根据这位艺术家在社交平台上发布的一段影片显示，近期有不少恶意行为者，通过仿冒迪玛希的社交媒体账号，在网络上实施了各种诈骗活动。

    迪玛希在他自己的Instagram上发布了一段视频说：

    - 尊敬的朋友们大家好！我发布这段视频的目的，是因为在网络上，在Facebook上以我的名义开设的一些账号，正在对人民以及我个人带来损害。事实上，我自始至终都从来没有举行过任何性质的向他人集资的活动。我的听众都知道，网络平台上的直播我没记错的话总共我也就进行过3~4次，主要是为了分享我的创作进程。有些人把直播时的画面截取下来，还放上我和大家聊天的画面，再仿冒迪玛希的名号，在Facebook上开设账号，然后从事诈骗行为。他们试图用这种方式，让人们错以为是我在主持各种类似博彩的活动。

    迪玛希呼吁国民不要相信任何此类虚假的活动和信息。

    - 任何时候都不要相信这种信息，我没有组织任何此类游戏或者活动。举办这种活动对我毫无意义，所以请大家不要上当受骗。我拍摄这段影片，就是为了提醒大家。任何时候，都不要通过网络给任何人打钱。- 迪玛希说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    作者:

    木合塔尔·木拉提

    社会 娱乐 迪玛希
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