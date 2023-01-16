托卡耶夫总统在“阿布扎比可持续发展周”峰会开幕式发表讲话

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日在“阿布扎比可持续发展周”峰会开幕式发表讲话。

讲话中，托卡耶夫总统首先感谢阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举办旨在讨论国际重要问题的该国际活动。

哈萨克斯坦总统指出，在通往更清洁和“更绿色”世界的道路上实现可持续发展是所有人的共同任务。

-遗憾的是，日益加剧的地缘政治不稳定和缺乏能源安全已经忽视了气候变化问题。随着全球平均气温上升，提供世界 66% 肥沃食物的主要农作物的产量可能会大幅下降。与此同时，还存在淡水短缺的风险。 根据联合国的报告，由于气候变化，到 2050 年可能有超过 50 亿人需要饮用水。这威胁着全球粮食、能源、城市和生态系统。拯救我们的星球需要前所未有的金融投资。-他说。

托卡耶夫认为，应对气候变化不应仅仅局限于发展或现代化措施，而应紧密结合，齐头并进。-我们相信，国际社会将进一步加大对应对气候变化融资措施问题的承诺。这也是今天的峰会的重要性。哈萨克斯坦已确定了实现碳中和长期目标。实际上，我国是最早批准巴黎协议的国家之一。从那时起，我们制定了旨在使经济多样化，并促进可再生能源和可持续技术的最平衡和最合理的政策。

托卡耶夫总统指出，哈国近 70% 的电力来自煤炭，并谈及了将在未来给工业和经济带来根本性结构变化的大规模措施。

总统表示，新的环境法典将有助于工业企业转型至可再生能源。

-企业环境现代化投资的全部费用将从支付给预算的环境费中扣除。在监管方面，所有主要行业的最佳可用技术 (BAT) 行业标准手册的制定工作将于今年完成。下一阶段，对 80% 的环境污染负责的 50 家大企业必须转向这些标准。-他说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦是中亚地区中通过旨在实现碳中和长期战略目标的唯一国家。该战略确定了为国家层面确定的气候变化指标做出贡献的最佳方式。-国家对温室气体排放配额分配和交易制度已证明其作为鼓励减少大气排放和开发节能技术的机制的有效性。我们的共同目标是缩小国家和欧洲温室气体排放交易体系之间的差距。所有这些措施将允许到 2030 年全面履行巴黎公约义务。-他说。

总统向与会者介绍了哈萨克斯坦在可再生能源和替代能源领域的前景。

-阳光和风的因素，以及我们广阔的土地使哈萨克斯坦能够通过参与保护气候的全球行动在可再生能源领域处于领先地位。在这方面，我们正在完善法律基础，为投资者提供更优惠的条件。按照我们的规划，到2035年，哈萨克斯坦将出现6.5吉瓦的可再生能源资源。在此，«绿色氢能»是具有前景的方向之一。国际专家认为，我国可成为十大氢能出口国家之一。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统讲话中着重关注了使用核能的问题，并表示这是影响减少排放到空气中的温室气体量的主要因素之一。 他还谈到了哈萨克斯坦在发展原子能方面的优势。

-我国在铀产量中位居全球第一。我们在自主生产核燃料部件，并有很多机会进一步发展核能的安全使用。我们认为，这是区域和全球贸易和投资的一个有前途的领域。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，植树造林是减缓气候变化战略的重要方向。据他介绍，哈萨克斯坦加入了第26届联合国气候变化大会通过的《森林和土地利用宣言》。除此之外，哈萨克斯坦已启动截至2025年种植20亿棵树的大型项目。去年，已种植2.82亿棵树。今年，计划种植4.1亿棵树。

国家元首指出，哈萨克斯坦的粮食产量位居世界第七。他同时还表示，我国打算利用其农业潜力来应对全球粮食短缺。

-我们与世界粮食计划署，以及联合国粮食及农业组织密切合作，向阿富汗人民提供小麦和面粉作为人道主义援助。同时，为发展中国家提供粮食，我呼吁与伊斯兰粮食安全组织开展合作。-他说。

最后，哈萨克斯坦总统呼吁与会者积极参与“绿色”项目，并为ESG投资和实现可持续发展目标共同努力。

【编译：小穆】

