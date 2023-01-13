日本团队发布工作人群新冠“后遗症”风险估算

2023 年 1月 13 日 星期五 , 15:19

哈通社/阿斯塔纳/1月13日 -- 据共同社消息，日本名古屋工业大学教授平田晃正等的团队日前汇总的估算结果显示，把感染新冠病毒者因乏力或者呼吸困难等«后遗症»而就诊的比例，与未感染者因同样症状而就诊的比例进行比较，最大达到了约7倍。

团队使用了主要是企业员工加入的健康保险协会等的«诊疗报酬明细»，以其中2018年度以来持续就诊的约125万人份的数据为基础，进行了估算。

这些协会的成员以65岁以下为主，因此平田指出，估算结果反映了工作人群的后遗症实际情况。他表示：«在被认为即使感染也只是轻症的工作人群中，仍有一定的后遗症风险，需要加以注意。»

该团队根据国内外的研究，把乏力、呼吸困难、记忆障碍、味觉障碍、血栓症等共16种症状定义为后遗症。关于疫情第1～6波的2020年4月～2022年3月期间因这些症状就诊者的占比，按感染者和非感染者进行了比较。

结果显示，直至第3波尾声（2021年3月）的感染者就诊比例为16.0%，是非感染者（2.3%）的约7倍。

之后的第4、5波就诊比例之差为5～7倍，在奥密克戎毒株成为主流的第6波时则收窄至2.4倍。

该团队还着眼于年度医疗费进行了分析。在不到20万日元的没有严重宿疾的人群中，感染者和非感染者的就诊比例之差更大。