哈萨克斯坦个人进口商品免税额度将减半

2023 年 1月 12 日 星期四 , 15:19

哈通社/阿斯塔纳/1月12日 -- 从2023年4月1日起，哈萨克斯坦个人进口商品的免税额度将减半。

今年4月1日前，个人进口商品免税额度不超过1000欧元，重量为31公斤。如果超额需要支付货物成本的30%，但不超过每公斤4欧元。从4月1日起，个人进口商品的免税额度降至500欧元，重量降至25公斤。据悉，来自欧亚联盟国家，即亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯的个人进口货物可以免税带入哈萨克斯坦，无论重量和价值。

海关根据货物的性质和数量、过境的频率以及个人的书面或口头声明来确定哪些货物可以归类为«个人使用»。个人使用的物品不包括：

- 已提交报关单的货物，海关过境手续除外；

- 欧亚经济委员会理事会2017年12月20日决议确定的商品类别。

此外，哈国民众可以通过包裹形式接收货物，免税额度不超过1000欧元，重量为31公斤。该规则有效期限同样至4月1日。4月1日后，额度将减少至200欧元，重量保持不变，超额需要按缴纳相当于总金额15%的关税，超重物品收取每公斤不少于两欧元费用。 个人自用物品的费用不包括其运输和保险费用。

哈国家税收委员会举例表示，如果在全球速卖通上以1500欧元的价格购买一部智能手机，将需要支付75欧元的税款。当进口重量超过31公斤的货物时，每多出一公斤，将需要支付两欧元。如果货物既超额也超重，两类中将选择对国家最有利的一类征税。

【编译：木合塔尔·木拉提】