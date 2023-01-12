马吉利斯议员建议政府从俄罗斯迎回科涅萨热汗遗骨及遗物

哈通社/阿斯塔纳/1月12日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员提议从俄罗斯迎回哈萨克汗国最后一任可汗的遗骨。

据马吉利斯新闻处消息，在1月11日的马吉利斯会议期间，马吉利斯议员、议会阿玛纳特党党团成员、马吉利斯国际事务、国防和安全委员会委员巴赫特别克·司马古勒发表了议员质询，要求政府从俄罗斯迎回哈萨克汗国最后一任可汗——科涅萨热汗的头骨及其武器等遗物。

议员在质询中指出，2022年是哈萨克汗国最后一任可汗、朮赤汗直系后裔、著名的阿布莱汗之孙科涅萨热·哈斯穆吾勒（1802-1847）诞辰220周年。

-科涅萨热是哈萨克三玉兹共同的伟大可汗（1841-1847）、勇士和杰出的政治家。他在1837~1847年间领导的民族解放运动，是哈萨克斯坦全民长期抗击殖民主义侵略的大型抗争事件之一。- 巴赫特别克·司马古勒说。

议员表示，科涅萨热汗将一度长期处在混乱和危机状态的哈萨克汗国三玉兹统一在了一起，重新恢复了哈萨克的国家主体形态，并强调许多历史学家都指出了科涅萨热在恢复国家领土完整方面的特殊作用。

他还表示，科涅萨热的军事才能与政治手腕，即使是其对手的沙皇俄国政府也为之敬佩，并将其尊称为«哈萨克的米特里达梯»和«勇猛的骑士»。也是在科涅萨热汗阵亡之后，沙皇俄国才最终得以吞并哈萨克汗国。而科涅萨热汗英勇不屈的事迹，也激励了往后数代哈萨克的英杰们为国为民的奋勇抗争。

根据巴赫特别克·司马古勒的说法，目前科涅萨热汗的头骨和他曾经使用过的枪支，被暂存于俄罗斯首都莫斯科的民族志博物馆内。2021年，在地理学会的组织下，哈萨克斯坦成立了一支由各领域专家组成的委员会，对存放在该博物馆的头骨和武器进行了鉴定，已经确认头骨和枪支等遗物属于科涅萨热汗。

巴赫特别克·司马古勒在其议员质询中向哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫提出，希望政府能够采取措施，将可汗遗骨和遗物从俄罗斯迎回哈萨克斯坦。

- 尊敬的阿里汗·阿斯汗吾勒，在科涅萨热汗诞辰220周年及这位伟大的可汗发起的反抗斗争运动185周年之际，考虑到其对国家历史的重要性，以及在建立公正的哈萨克斯坦进程当中恢复历史正义的必要性，希望您能够为把科涅萨热汗的头骨和枪支从俄罗斯迎回哈萨克斯坦的问题提供支持。- 巴赫特别克·司马古勒说。

议员同时提出，在迎回头骨和武器后，应该将可汗的头骨以国葬规格安葬于首都阿斯塔纳的国家陵园当中，武器则交由国家博物馆妥善收藏。

巴赫特别克·司马古勒强调，这一措施无疑将有助于提振国民精神、增强爱国主义，并促进首都旅游业的发展。

值得一提的是，哈萨克斯坦曾于2016年通过与俄罗斯政府方面的相关接洽，从该国迎回了1916年哈萨克斯坦民族解放运动起义军领袖努尔马哈姆别特•阔科姆拜吾勒（即勇士克伊克）的遗骨，并于当年以国葬规格，安葬于库斯塔奈州。

科涅萨热汗（1802-1847），阿布莱汗嫡孙，哈萨克汗国最后一任可汗，1841-1847年在位，领导了1837-1847年期间的哈萨克护国抗争运动，同入侵哈萨克汗国的沙俄、浩罕和希瓦等国家的侵略者持续斗争。1847年，由于遭到叛徒的出卖，科涅萨热汗在今吉尔吉斯共和国境内阵亡，其头颅被沙俄入侵者砍下并送往沙俄控制下的额木斯克，遗体则被就地安葬。

【编译：木合塔尔·木拉提】