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外交部副部长会见捷克驻哈大使

2023 年 1月 12 日 星期四 , 09:35
外交部副部长会见捷克驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/1月12日--2023年1月1日是哈萨克斯坦和捷克共和国建交30周年纪念日。

值此重要时刻，哈萨克斯坦副外长罗曼·瓦西连科和捷克驻哈萨克斯坦大使鲁道夫·吉克尔主持举行两国元首和外交部长互致互信交接仪式。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在贺信中指出，一直以来，两国政治对话、经贸往来以及多边结构框架内互动关系不断得到扩大。

捷克总统米洛什·泽曼则强调，捷哈之间双边关系一直具有友好性质，双方在诸多领域成功开展合作。

会见时，罗曼·瓦西连科对两国关系三十年来的动态发展表示满意。

罗曼·瓦西连科指出，经济、工业、科技合作政府间委员会是发展两国间互动的高效机制之一。目前，两国在投资、交通物流、信息技术、农业、旅游、卫生、文化教育等领域的合作得到了进一步加强。

罗曼·瓦西连科表示，捷克共和国是哈萨克斯坦在欧重要贸易伙伴之一。2022年前11个月，两国贸易总额达3.709亿美元，同比增长57.7%。目前有138家捷克公司在哈萨克斯坦开展业务。

罗曼·瓦西连科和鲁道夫·吉克尔证实了双方愿意进一步扩大和深化经贸、投资、文化和人文领域互动交往，并表示对进一步加强伙伴关系以造福两国人民充满信心。

【编译：阿遥】

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