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    哈外交部副部长获任

    2023 年 1月 11 日 星期三 , 13:38

    哈通社/阿斯塔纳/1月11日—国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日签署命令，任命哈纳特·霍布兰德吾勒·图穆什为哈萨克斯坦共和国外交部副部长。

    哈纳特·图穆什1975年生于阿克托别市。

    1997年毕业于阿尔-法拉比国立大学国际经济关系专业，1999年获国际经济关系硕士学位。

    1997-1998年 任外交部礼宾司顾问、随缘；

    1998-1999年 任外交部多边经济合作司三等秘书；

    1999-2001年 任驻土耳其领事馆副领事；

    2001-2003年 任驻土耳其大使助理、新闻秘书；

    2003-2005年 任外交部多边经济合作司二等秘书、驻中东欧国家大使馆领事部部长；

    2005-2006年 任外交部多边经济合作司一等秘书；

    2006-2007年 任外交部亚洲合作司顾问；

    2007-2009年 任外交部全亚洲合作司亚洲安全处处长；

    2009-2010年 任外交部全亚洲合作司副司长；

    2010-2014年 任亚洲相互协作与信任措施会议副执行主任；

    2014-2015年 任外交部部长顾问；

    2015-2016年 任哈萨克斯坦常驻联合国代表团参赞；

    2016-2019年 任哈萨克斯坦常驻联合国副代表；

    2019年起担任哈萨克斯坦驻南非共和国特命全权大使。
    外交部 任免
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