宪法法院作出决议 正式废止《首任总统法》

2023 年 1月 11 日 星期三 , 10:52

哈通社/阿斯塔纳/1月11日 – 哈萨克斯坦共和国宪法法院正式宣布废止《哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖法》。

宪法法院官方网站于1月10日晚公布了关于废止《哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖法》的规范性决议。

规范性决议中指出，哈萨克斯坦宪法法院召开会议，就哈萨克斯坦共和国议会一部分议员关于请求宪法法院对哈萨克斯坦共和国宪法第62条第4款«宪法性法律需根据宪法规定的议题由议会上下两院代表各自总数至少三分之二的多数票通过»进行官方解释的申请进行了审议，并在会上达成了正式决议。

决议中称，根据2022年6月5日在基于哈萨克斯坦人民自主意愿下进行的全民修宪公投的结果，宪法当中对哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖特殊地位和一系列特权的规范性条款当下均已经被删去（包括宪法第46条第4款«哈萨克斯坦共和国首任总统的地位和权力由哈萨克斯坦共和国宪法和宪法性法律明确»即其他一些条款）。

- 有基于此，可以认定哈萨克斯坦共和国宪法性法律《哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖法》已经失去了在哈萨克斯坦共和国境内的法律依据，因此判定该法律已经失效。- 决议中写道。

决议同时指出，该文件所涉及的决定自发布之日起生效，并且其内容在全国境内具有普遍约束力、最终性且不可上诉。

在2022年6月5日举行的全民修宪共同中，哈萨克斯坦全国登记在册的、拥有投票权的11 734 642名选民当中，共有7 985 769名选民参加了公投投票。参加投票的选民人数占到了总选民人数的68.05%，且投票选民的77.18%选择支持宪法修正案。

全国17个地区中，选择支持修正案的人数均达到了绝对多数。因此依据此次宪法修正案全民公投的结果，根据《哈萨克斯坦共和国公投法》第31条和34条的相关规定，宪法修正案获得了通过。

此次宪法修正案涉及了对现行宪法中总计33项条款内容的补充和修订，相当于对三分之一的内容进行修订。

（点击这里阅读：宪法修正案哈萨克文版本全文）

宪法修正案当中最重要的修订内容，包括明确宣布哈萨克斯坦的土地及其资源是人民的资产，人民授权国家代为管理土地资源。

此外，废除死刑将被正式列入宪法。

宪法修正案中对执法机构做出了限制性的条款，包括：

宪法、最高法院和其他各级别法官，均不得担任中央选举委员会委员和主席；

禁止军事人员、国家安全机关人员和执法人员加入政党，也不得在工会登记以及参加政党的宣传工作。

宪法修正案中有关总统的限制性内容包括：

总统连续任职不得超过两届；总统在任期内不得兼任议会、执法机关职务；总统在任期内不得拥有有偿服务实体，不得经商；总统任期内不能是任何政党的成员；在其任期内，总统的近亲无权担任政治官员和准公共部门实体的负责人。

此外，宪法修正案中还将从宪法第91条当中，删去哈萨克斯坦共和国奠基人、首任总统-民族领袖等内容。

在哈萨克斯坦历史上，在此次公投之前，共举行过两次公投，分别是在1995年4月29日和1995年8月30日。

【编译：木合塔尔·木拉提】