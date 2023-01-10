哈萨克斯坦和印度举行联合军事演练

2023 年 1月 10 日 星期二 , 15:40

哈通社/阿斯塔纳/1月10日 – 哈萨克斯坦与印度之间的«KazInd»联合军事演练日前在印度举行，哈萨克斯坦武装力量南部军区官兵参与此次联合演练。

据国防部消息称，在哈萨克斯坦与印度国防部之间落实双方合作计划的框架下实施的此次联合演练期间，组建了两支两国部队官兵混编的团队。

在为期两周的联合演练期间，两国官兵共同完成了在复杂、陌生环境下执行各种军事任务的训练。

期间还举行了工程和工兵科目的培训课程，向参加课程的官兵展示了简易爆炸装置、陷阱和其他爆炸物的种类和拆除的不同方案。东道主还安排了如何组织战区巡逻队等方面的经验教学课程。

此次演练着重开展了在真实的自然和气候条件下的行军和生存课题。参演官兵乘坐直升机实施机降，并在热带丛林区域执行了训练和作战任务。

期间，还组织了负重10公斤（实弹武器装备）的6公里越野赛跑。哈萨克斯坦武装力量近卫坦克部队中士阿勒迪亚尔·穆哈马迪耶夫获得了第一名。

哈萨克斯坦参演代表表示，此次«KazInd-2022»联合军事演练期间，哈方官兵从印度同仁方面了解到了许多全新的军事技战术经验，为增强自身战斗力提供了良好的借鉴。

据了解，这是«KazInd»哈萨克斯坦和印度联合军事演练第四次举行。此类型军事演习此前分别在2018年（在哈国）、2019年（在印度）和2021年（在哈国）举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】