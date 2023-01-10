农业部研究部署春耕前准备工作
2023 年 1月 10 日 星期二 , 09:47
哈通社/阿斯塔纳/1月10日—农业部日前召开2023年春季田间工作准备行动总部第一次会议。预计今春各州总播种面积与去年基本持平，不少于2300万公顷。
据悉，各地计划增加粮食和饲草作物播种面积。预计甜菜播种面积至少达18000公顷。蔬菜和瓜类播种面积将增加。此外，稻田面积将达9.9万公顷。
各地政府将继续实施农作物生产补贴计划。2023年，将从地方预算划拨114亿坚戈，用于补贴种子产业的发展。
农业部预计，今年对 矿物肥料的需求约为70.3万吨。
为此，各地计划从地方预算划拨313亿坚戈，用于肥料购置补贴。农业部认为，鉴于化肥价格上涨，补贴资金数额不足以满足农民需求。各地方政府必须考虑根据需要增加预算拨款数额。
2023年春耕播种将总计划投入拖拉机14.17万台、高效播种机430万台、播种机7.32万台、土壤耕作机具22.12万台。
会议建议各州市政府充分关注重要民生作物生产情况，调整播种面积预测结构，有效监督保障农业生产，并强化为农服务能力，持续对种子、燃料和其他物品供应进行全程监督。
【编译：阿遥】
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