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美国国务院发言人介绍美中亚政策主要方向

2023 年 1月 9 日 星期一 , 08:19
美国国务院发言人介绍美中亚政策主要方向

哈通社/华盛顿/1月9日--美国国务院发言人内德·普赖斯日前在新闻发布会上介绍了2023年美国在中亚政策的主要方向。

普赖斯指出，美国将致力于成为中亚国家可靠的伙伴，并继续支持中亚国家的独立、主权和领土完整。

美方在7年前启动了C5+1外交平台，这种形式的伙伴关系为区域和域外国家提供了更有效、更可持续的解决方案。普赖斯指出，中亚地区现在处于最强大的时期，因为各国政府集体应对区域和全球性挑战，这比以往任何时候都更有意义。

在经济方面，美国继续在该地区进行积极投资，并与合作伙伴开展联合工作。美国将拨款2500万美元用于提高中亚地区发展潜力，拓展新的贸易线路和加强该地区私营经济部门。

他表示，除此之外，还将在经贸往来、专业交流、教育和英语教学、医疗保健、核武器不扩散和安全、独立公民社会和大众媒体能力建设、区域贸易和能源安全等领域，同合作伙伴开展多个区域性多边合作项目。

普赖斯指出，加强与中亚各国政府和人民的合作，以及发展域内国家之间的互动，是促进中亚繁荣稳定的基石，也是美国对该地区外交政策的基础。

【编译：阿遥】


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