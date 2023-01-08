中国取消入境人员防疫隔离 有序恢复出境旅游

2023 年 1月 8 日 星期日 , 11:22

哈通社/阿斯塔纳/1月8日--据中国媒体报道，中国官方26日发文明确，2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施«乙类乙管»，取消来华人员入境后全员核酸检测和集中隔离，根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，有序恢复中国公民出境旅游。

当天，国务院联防联控机制综合组印发了《关于对新型冠状病毒感染实施«乙类乙管»的总体方案》，作出上述安排。谈及优化中外人员往来管理，该方案提出，来华人员在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者可来华，无需向中国驻外使领馆申请健康码，将结果填入海关健康申明卡。如呈阳性，相关人员应在转阴后再来华。

上述方案提出，取消入境后全员核酸检测和集中隔离。健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。取消«五个一»及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。各航司继续做好机上防疫，乘客乘机时须佩戴口罩。

该方案提出，进一步优化复工复产、商务、留学、探亲、团聚等外籍人士来华安排，提供相应签证便利。逐步恢复水路、陆路口岸客运出入境。根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，有序恢复中国公民出境旅游。