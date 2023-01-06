日本修改指针放宽对新冠感染者葬礼的限制

2023 年 1月 6 日 星期五 , 15:47

哈通社/阿斯塔纳/1月6日--据共同社报道，对于新冠病毒感染者遗体搬运和葬礼，日本厚生劳动省6日公布了放宽限制的修改后的指针，内容包括若已采取妥善的防疫措施，就无需使用裹尸袋等。对于葬礼和火葬，也允许在采取防疫措施后实施。

厚劳相加藤胜信在6日的记者会上表示：«基本上与新冠以外的死者同样对待。将认真就修改后的指针广而告之，让葬礼和火葬尽可能尊重遗属的意愿来实施。»

修改后的指针写明，需要注意伴随接触或者体液漏出的感染，在此基础上，若采取擦拭遗体、堵住鼻子等防疫措施，就可与普通遗体同样对待。指针还规定，损伤严重的遗体等需要使用裹尸袋。

旧指针于2020年7月制定，就来自遗体的感染可能性写明«若放在非透过性裹尸袋中并妥善管理，那么风险极低»，要求为防止接触感染而避免触碰遗体。灵前守夜和葬礼则根据疫情等讨论能否实施，鼓励在线开展。

关于新冠感染者的死亡，此前出现了家人无法在病房与遗体面对面告别、无法进入火葬场等情况，有意见要求放宽限制。

对于修改指针，厚劳省鉴于新冠疫情流行已有3年，说明称«与国立感染症研究所等合作，已确认来自遗体的感染风险极低»。