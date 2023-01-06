哈国将建设五所国际大学的分校

哈通社/阿斯塔纳/1月6日 -- 科学和高等教育部6日举行扩大会议，对2022年全年工作进行总结并发表了关于未来7年的工作计划。

会上，针对高等教育领域亟待解决的几个主要问题进行了讨论，并对其解决方案予以了批准。

部长萨亚萨特·努尔别克指出，科学和高等教育部在2022年下半年针对上述问题已经启动了大量工作。

他还表示，截止目前，哈萨克斯坦全国有 62.62 万名学生在接受高等教育，为进一步发掘和提升这些学子的潜力，已经开始着手实施多个广泛的项目。

- 为了协调好科学与高等教育，我们正在按照总统的指令，开展工作。目前，我部在相关方向上有183人和4个委员会，在去年开展了许多卓有成效的工作。新的一年，我们正在就已经通过的项目编制实施方案。- 科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克说。

部长表示，至2025年，大学生的助学金将得到大幅提升。此外，在领先的国际大学的合作支持下，哈萨克斯坦将在国内建设5所国际大学的分支机构，其中2座以理工技术为主要方向的大学分校将在西部地区作为首要任务建设。

与此同时，部长强调，考虑到人口增长的情况，将需要重新考虑国家预算的资金分配。

据称，总统在对人民的讲话中批准的拨款和贷款项目将从2023-2024学年开始实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】