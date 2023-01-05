哈萨克斯坦为联合国安理会新成员国举行国旗安放仪式

2023 年 1月 5 日 星期四 , 14:23

哈通社/阿斯塔纳/1月5日--1月3日是联合国安理会2023年度的第一个工作日，该日哈萨克斯坦常驻联合国代表团在联合国总部举行联合国安理会2023-2024年非常任理事国国旗安放仪式。

据外交部发布的消息，厄瓜多尔、日本、马耳他、莫桑比克和瑞士常驻联合国代表当日在联合国安理会外厅安放了各自国家的国旗。

新年的第一个工作日举行联合国安理会非常任理事国国旗安放仪式在2018年1月由哈萨克斯坦发起。

哈萨克斯坦常驻联合国代表阿汗·热赫梅图林发表了仪式的开幕致辞。

他表示，世界当前的局势需要合作与团结，也需要所有成员国实现共同目标、遵守联合国国际法原则。

厄瓜多尔等5个非常任理事国代表向哈萨克斯坦就组织的仪式表示了感谢，并就安理会框架下的2023-2024年工作重点做出了介绍。

联合国安理会共有15个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其余10个成员为非常任理事国。非常任理事国任期2年，经联合国大会选举每年更换5个，不能连选连任。

【编译：阿依波塔】