马吉利斯召开全体会议 听取一月事件调查情况报告

哈通社/阿斯塔纳/1月5日 -- 哈萨克斯坦共和国马吉利斯（议会下院）1月5日召开全体会议。

会议开始前，全体议员首先为一年前，即2022年1月在阿拉木图等地发生的一月事件的死难者进行了一分钟默哀仪式。

随后，根据议会«新哈萨克斯坦»议员团针对2022年«一月事件»有关内容提出的质询，哈萨克斯坦总检察长别热克·阿斯洛夫和内务部部长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫分别进行了答复。

在各自的报告当中，总检察长和内务部部长分别就一月事件期间，部分高层人员在紧急状态下的滥权行为和玩忽职守情况进行了汇报，并表示针对前国家安全委员会下属的三个地方部门负责人、阿拉木图州警察局前负责人等人的刑事案件已被送交法院，现在正在进行审理，相关的罪行程度和惩罚类型将由法院决定。

报告指出，由于部分执法人员的玩忽职守，训练有素的暴力团伙在一月事件期间占据了一些重要设施，洗劫了武器商店，总计抢夺和盗取了上千支自动武器、手枪、狙击步枪和近万发弹药。借助这些危险的武器，暴徒们发动了针对执法人员和普通公民的袭击，导致了惨痛的伤亡。

总检察长还指出，在一月份的事件中，有238人死亡，其中19人为执法人员，全国范围内伤者达到5149人。有3名受伤的执法人员至今仍在接受治疗，且未来无法履职。

而根据内务部的报告，针对一月事件的调查期间，共启动刑事案件调查4623件：其中包括谋杀案（91件）、盗窃（2504件）、非法武器贩运（440件）、流氓行为（368件）、故意损坏他人财产 (188件)。超过 20,000 名公民接受了询问，查获了价值3.5亿坚戈的大量赃物。

目前正在侦办刑事案件127件，涉案人员315人。在总检察院特别检察官小组调查框架下，调查了 720 起刑事案件。期间发现，被捕者中有25人是极端组织成员，42人是有组织犯罪团伙成员，8人是破坏性宗教倾向的支持者，另有126人此前曾被指控犯有谋杀、抢劫和盗窃罪。此外，有 1 095 名获得特赦。

根据公民对执法人员滥权和酷刑行为的投诉，反腐败部门启动了432 起刑事案件调查。为了满足《伊斯坦布尔酷刑调查议定书》的要求，进行了 851 次法医检查。依据调查结果，有56起指控被认为符合事实，被移交检察院。

一月事件期间，共有1 466处公共设施遭到洗劫和袭击，其中1 395处设施为商业设施，71处为国家政府行政机关。对商业设施的洗劫和袭击造成的损失超过了1000亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】



