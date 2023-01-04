央行：哈萨克斯坦生产业商业活动有所增长

2023 年 1月 4 日 星期三 , 21:14

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 —— 央行货币和信贷业务政策司司长鲁斯铁穆·沃拉兹阿林4日表示，哈萨克斯坦金融市场商业活动指数的动态有所改善，但仍处于负值区域。

据他介绍，物流问题和交货延误是阻碍商业活动的主要原因之一。 12 月份商业活动指数为 49.2。

由于新订单和新产品数量的增加，生产业务活动有所增加。 该指数升至 50.4（11 月为 49.0）。 在其他行业，该指数低于50。与此同时，建筑业的指数有所改善，达到 46.9（11 月为 45.1）。 服务业方面，该指标维持在49.4（11月为49.3），没有明显变化。商业活动下降至 47.3（11 月为 48.7），原因是采矿业新产品的数量、就业水平下降和交货期延长。-沃拉兹阿林说。

央行专家表示，2022 年 12 月，企业对未来经营状况的预期有所恶化，但总体上仍处于积极的态势。企业仍然对当今的商业状况持负面评价。 因此，代表对当前和未来商业状况的平均评估的商业景气指数降至 2.6。 然而，商业周期“时钟”指标仍处于增长区域。

他同时还表示，企业积极评估了对通信的访问和对成品的需求。 商业条件的其余因素（税收负担、获得融资/信贷、商业保护问题）以负面评价为主。