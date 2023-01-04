托卡耶夫总统接见多位新任部长

2023 年 1月 4 日 星期三 , 20:25

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统4日在总统府接见5位新任部长。

消息称，总统接见了工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫、生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃、文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫、教育部部长哈尼·贝森巴耶夫和司法部部长阿扎玛特·耶斯卡拉耶夫。

会谈中，总统着重关注了有效落实各部门负责的国家项目的重要性。

总统向工业和基础设施发展部新任部长就解决地质和地下资源利用领域、推动交通物流潜力和加工业发展，以及提高住房建设领域下达了工作任务。

接见生态和自然资源部部长时，总统指示新任部长在水资源和自然资源政策，以及绿化和环保教育领域开展有效工作。

托卡耶夫总统指示文体部长进一步推动旅游业、群众体育和文化领域的发展。

总统向教育部长就保障«舒适校园»国家项目的及时落实，以及提高学前和学校教育质量问题下达了工作任务。

托卡耶夫总统要求司法部部长进一步改进法律基础。

最后，总统指示新任部长们与民众建立紧密关系，并要求及时解决他们提出的问题。

【编译：小穆】