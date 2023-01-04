托卡耶夫总统参访宪法法院

2023 年 1月 4 日 星期三 , 16:05

哈通社/阿斯塔纳/1月4日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日前往新落成的宪法法院办公大楼，与宪法法院法官们举行了会晤。

托卡耶夫总统在同宪法法院法官们的会晤中强调指出，宪法法院是会对国家命运具有巨大影响力的机构。总统向27年来在宪法委员会框架下做出了卓越贡献的工作人员们，表达了诚挚的感谢。

- 如今的哈萨克斯坦已经开始迈向新的时代，实施了一系列前所未有的政治改革。目前，全球范围内，采取此等规模政治体制改革的国家屈指可数。这是真理，并得到了全世界的认可。哈萨克斯坦已经成为了一个改革之国，国家发生了巨大的变化，而保护公民的宪法权利是置于首位的任务。公众代表渴望积极参与这项工作。这就是为什么我主动提议组建宪法法院，我们的公民在全国公投中支持这些提案。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，宪法法院的一个重要任务，就是确保所有的法律和条款符合宪法的框架。

- 必须承认，宪法法院对我国而言是一个非常重要的机构。今后，当我们的公民认为某一项法律或条款违背了宪法时，就可以直接向宪法法院上诉。此外，总检察长和人权事务专员也有权向宪法法院提出上诉。总的来说，对检察院、法院和执法部门的工作要求会大幅增加。宪法法院对议会和政府的立法工作具有积极影响。总之，宪法法院将成为人权保障体系的主要支柱。- 总统说。

国家元首表示，哈萨克斯坦社会期待着通过宪法法院的工作，看到良好变革的体现，期待宪法法院的法官们能够公正的完成工作。他也同时提醒，媒体和人民将会密切的关注宪法法院的工作。

- 我相信法官们一定能圆满完成国家赋予的重大任务，不辜负社会和公民的期待。宪法法院的法官中包括了在各个领域具有多年经验的著名法学学者和律师，因此必然能够做到理论与实践的相结合。宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃长期在司法机构任职，并曾担任人权专员，还在国际舞台上为国家争取利益。 相信这写经历会对她在新的领域的工作有很大的帮助。- 总统说。

托卡耶夫总统还表示，宪法法院的组建并非一时头脑发热的产物，其基础和架构得到了认真地研究和讨论，创立了完整的理论，准备了充分的基础设施。

国家元首表示，法治原则不可侵犯是哈萨克斯坦政治改革的核心。毫无疑问，哈萨克斯坦在政治改革的规模、内容与质量上，均处于世界领先水平。

托卡耶夫总统还强调指出，仅在去年实施的一系列改革，就已经从其变革的广度与深度上，为所有关注哈国整改的人士留下了深刻地映像。毫不夸张地说，宪法法院将是公正的哈萨克斯坦的一面明镜。

国家元首重申，正义——是全新的、公正的哈萨克斯坦的主要原则，并表示相信诸位法官将光荣地履行这一重要职责。

- 我们的人民对公正无私的法官有着格外的尊重。民谚有云：«正直的法官没有私情»，这是人民对法官的最高期许。每一个决定，都必须符合宪法。因为这些首先将是影响我们国家命运的决定。 - 托卡耶夫说。

宪法法院院长埃尔维拉·阿兹莫娃向总统介绍了宪法法院机构的组成及其职能，并表示宪法法院将不懈努力以满足社会和国家的需要。

【编译：木合塔尔·木拉提】